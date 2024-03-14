Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun: Putin ve Sisi Türkiye'ye geliyor!

Yerel seçim mesaisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından hem yabancı konuklarını ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek.

12 YIL SONRA IRAK’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretlerden en dikkat çekeni ise Irak'a olacak. Erdoğan, en son 2012'de Başbakanlığı döneminde gittiği Bağdat'ı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edecek. Nisan ayının son haftalarında gerçekleşmesi planlanan ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak.

PUTİN'LE BİR ARAYA GELİP, BÖLGESEL KONULARI GÖRÜŞECEK Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru masada olacak. Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret gibi konuların üzerinde durulacak. REKLAM

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK Seçimlerden sonra beklenen bir diğer konuk ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi. Erdoğan ve Sisi, Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine başkanlık edecek. Nisan ayındaki ziyarette ikili ülke ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.