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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun: Putin ve Sisi Türkiye'ye geliyor!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart sonrası diplomasi trafiği yoğun: Putin ve Sisi Türkiye'ye geliyor!

        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeniden hız kazanacak. Nisan ayında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. Irak'a ise 12 yıl sonra resmi ziyarette bulunacak. Mayıs ayı içerisinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de Türkiye'ye iade-i ziyarette bulunması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
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        Yerel seçim mesaisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından hem yabancı konuklarını ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek.

        12 YIL SONRA IRAK’A ZİYARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretlerden en dikkat çekeni ise Irak'a olacak. Erdoğan, en son 2012'de Başbakanlığı döneminde gittiği Bağdat'ı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edecek. Nisan ayının son haftalarında gerçekleşmesi planlanan ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak.

        PUTİN'LE BİR ARAYA GELİP, BÖLGESEL KONULARI GÖRÜŞECEK

        Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru masada olacak. Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret gibi konuların üzerinde durulacak.

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        MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

        Seçimlerden sonra beklenen bir diğer konuk ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi. Erdoğan ve Sisi, Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine başkanlık edecek. Nisan ayındaki ziyarette ikili ülke ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

        YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'DEN İADE-İ ZİYARET

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iade-i ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Mayıs ayındaki ziyarette; ikili ilişkiler, ticaret, iletişim kanallarını açık tutma, gerilimi azaltmak için askeri güven artırıcı önlemler gözden geçirilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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