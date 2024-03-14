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        Haberler Sağlık 20 milyon kişilik araştırmanın sonuçları geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil - Haberler

        20 milyon kişilik araştırmanın sonuçları geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Araştırmacılar, 20 milyon kişilik araştırmanın sonuçlarına göre, Covid aşılarının ciddi kardiyovasküler komplikasyon olasılığını bir yıla kadar önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:45
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        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
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        Bilim insanları Covid-19 aşıları ile Covid-19 sonrası gelişen kalp krizi ve pıhtı komplikasyon riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

        20 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

        20 milyon kişinin katıldığı çalışmaya göre, Covid aşıları kalp yetmezliği riskini ve enfeksiyona bağlı potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtılarını bir yıla kadar önemli ölçüde azaltıyor.

        Araştırmacılar Birleşik Krallık, İspanya ve Estonya'nın sağlık kayıtlarını analiz ederek ulusal aşı kampanyalarına dayanan kademeli bir çalışma gerçekleştirdi.

        Oxford-AstraZeneca, Pfizer ve Moderna'nın da aralarında bulunduğu Covid aşılarının pandemide ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlandı; ancak ilaç düzenleyicileri, grip aşıları gibi diğer aşılarda bulunanlara benzer şekilde, bazı nadir kalp ve pıhtılaşma koşullarında da artışlar kaydetti.

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        Son çalışma, virüs enfeksiyonunun kalp yetmezliği ve diğer çeşitli ciddi kardiyovasküler sorun riskini önemli ölçüde artırdığı bilindiğinden, Covid aşısının genel etkisini araştırmayı amaçladı.

        "AŞILANAN KİŞİLERDE BU KOMPLİKASYONLARA YAKALANMA RİSKİ ÇOK DAHA DÜŞÜK"

        Oxford Üniversitesi'nde profesör olan çalışmanın kıdemli yazarlarından Daniel Prieto-Alhambra, "Bu çok büyük çalışmada gösterdiğimiz şey, aşılanan kişilerin Covid sonrası bu komplikasyonlara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğudur" dedi.

        Heart dergisinde yazan araştırmacılar, Oxford-AstraZeneca ve Janssen tarafından üretilen adenovirüs bazlı Covid aşılarının ve Pfizer ile Moderna'nın mRNA bazlı aşılarının, virüsü kaptıktan sonraki ilk ayda Covid ile ilişkili kalp yetmezliği ve kan pıhtılarına karşı nasıl en koruyucu olduğunu açıkladı.

        Bu dönemde, aşılanmamış kişilerdeki oranlara kıyasla kalp yetmezliği riski yüzde 55 daha düşüktü ve damarlarda ve arterlerde kan pıhtılaşması riskleri sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 47 azaldı.

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        Araştırmacılar, aşıların koruyucu etkilerinin uzun vadede azalmasına rağmen, Covid aşısı olanların Covid'e bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskinin bir yıla kadar aşılanmamış kişilere göre daha düşük kaldığını buldu.

        Enfeksiyondan üç ila altı ay sonra, aşılanmış kişilerde kalp yetmezliği riski aşılanmamış kişilere göre yüzde 39 daha düşükken, damarlarda ve arterlerde kan pıhtılaşması riski sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 28 azaldı. Enfeksiyondan altı ila 12 ay sonra, aynı komplikasyon riskleri aşılanmış kişilerde sırasıyla yüzde 48, yüzde 50 ve yüzde 38 daha düşüktü.

        Koruyucu etki, insanlarda ani enfeksiyonlar yaşandığında, aşı olunmasına rağmen virüs yayılmaya başladığında, aşıların hastalığın şiddetini azaltmasından kaynaklanıyor.

        "BU ÇOK GÜVEN VERİCİ"

        Prieto-Alhambra, "Genel olarak mesaj, aşı olmanız halinde Covid sonrası kardiyovasküler ve tromboembolik komplikasyon yaşama riskinizin oldukça azaldığıdır. Özellikle yüksek risk altında olan ya da kardiyovasküler komplikasyonlar veya kan pıhtılaşması yaşamaktan korkan insanlar için bu çok güven verici" dedi.

        "AŞI VE KALP KRİZİ-PIHTI TARTIŞMASI BİTMİŞTİR"

        İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, çalışmaya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı: "Beklenen çalışma geldi. Aşı ve kalp krizi, pıhtı tartışması bitmiştir. 20 milyon kişilik çalışma. Aşı aksine koruyucu. Bu hastalıkların nedeni covid enfeksiyonunun kendisi. Oyun bitti."

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