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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe - Union SG maçı saat kaçta hangi kanalda? FB Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Konferans Ligi son durum - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Union Saint-Gilloise ile taraftarı önünde karşılaşacak. Fenerbahçe, sahadan galibiyet, beraberlik ya da 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:51
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam Union Saint-Gilloise ile Kadıköy'de karşılaşacak. Belçika'da Union SG'yi 3-0 yenen Kanarya'ya tur için beraberlik ve iki farklı yenilgi de yetiyor. Rakibin 3-0 ya da 3 farklı bir skor alması halinde maç uzatmaya gidecek.

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        Fenerbahçe - Union SG maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

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        Fenerbahçe'de Krunic, rakipte Mohamed Amoura ile Christian Burgess kart cezalısı. Çağlar, King ve Bonucci'nin tedavileri sürüyor. Becao'nun ise kadroya dönmesi bekleniyor.

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        EVİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI

        Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı.

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        Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

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        MUHTEMEL 11

        Livakovic

        8

        Osayi

        9

        Djiku

        10

        Oosterwolde

        11

        Ferdi

        12

        İsmail

        13

        Fred

        14

        Cengiz

        15

        Szymanski

        16

        Tadic

        17

        Batshuayi

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