Serpil Örümcer bu kez de şarkılarını satıyor

Serpil Örümcer, sözlerini şöyle sürdürdü: İki yakın arkadaşım Berkant ile tanışıyordu. Berkant da o dönem 'Ah Kızlar' şarkısıyla daha yeni yeni parlıyor. Sonra beni bir mekânda onunla tanıştırdılar. Bakışlarından benden etkilendiğini anladım. Birkaç gün sonra Berkant ile karşılaştım, benimle konuşmak istediğini söyleyerek duygularını açıkladı ve ilişkimiz başladı. Sonra şarkıcılık teklifi geldi.

Dönemin ünlü mekânlarından 'Kulüp Suat'ın sahibi Suat Ağabey, "Seni şarkıcı yapalım" dedi. Berkant ise "Senden şarkıcı olmaz" dedi. Ben de; "Olayım da gör' dedim. 'Kulüp Suat'ta 6 ay bedavaya sahne aldım. 1969'da da ilk 45'liğimi çıkardım. 1971'de Berkant ile evlendik.