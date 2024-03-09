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        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:38
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        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

        Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

        Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

        Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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