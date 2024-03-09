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        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı

        BARTIN'da, aynı yöne giden 2 işçi servisi minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:35
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        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı
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        BARTIN'da, aynı yöne giden 2 işçi servisi minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bartın-Karabük kara yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Necmi Gökalp (67) yönetimindeki 74 M 0203 plakalı işçi servisi minibüsü ile yine aynı yöne giden Erol Arslan (50) idaresindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi minibüsü çarpıştı. Kazada, her 2 minibüs de devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücülerden Necmi Gökalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi, 27 kişi de yaralandı. Gökalp’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, yakınları ise fenalık geçirdi.

        YARALILARDAN 2'Sİ’NİN DURUMU AĞIR

        Yaralılar ise sağlıkçılar tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelip, yetkililerden bilgi aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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