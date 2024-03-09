Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı

BARTIN'da, aynı yöne giden 2 işçi servisi minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bartın-Karabük kara yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Necmi Gökalp (67) yönetimindeki 74 M 0203 plakalı işçi servisi minibüsü ile yine aynı yöne giden Erol Arslan (50) idaresindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi minibüsü çarpıştı. Kazada, her 2 minibüs de devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücülerden Necmi Gökalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi, 27 kişi de yaralandı. Gökalp’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, yakınları ise fenalık geçirdi.

YARALILARDAN 2'Sİ’NİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ise sağlıkçılar tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelip, yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.