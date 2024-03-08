Bartın'da kurulan "Galla Pazarı, "Somut Olmayan Kültürel Miras" envanterine alındı

Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı "Galla Pazarı", Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kültürel değerlerin gün yüzüne çıkartılması, koruma altına alınarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Folklor Araştırmacıları, Bartın Belediyesi Kapalı Otopark'ında kurulan "Galla Pazarı" için hazırladıkları çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sundu.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından "Galla Pazarı", Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine dahil edildi.