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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölü ve yaralılar var! Bartın'da işçi servisleri çarpıştı!

        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!

        Bartın'da, iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:06
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        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
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        Bartın'da, Kurtköy köyü mevkiinde Necmi Gökalp (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.

        İŞÇİ SERVİSLERİ DEVRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

        BELEDİYE BAŞKANI KAZA YERİNE GELDİ

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Necmi Gökalp’ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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