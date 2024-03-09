Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        GÜNCELLEME - Bartın'da işçi servisleri çarpıştı, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

        Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bartın'da işçi servisleri çarpıştı, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

        Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçi taşıyan minibüs Kurtköy köyü mevkisinde aynı yönde giden Erol A'nın (50) kullandığı 74 M 0469 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan 2'si ağır 29 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

        Tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Erol A'nın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 29 yaralı (2)
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 29 yaralı (2)
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı
        Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralan...
        Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralan...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat...
        Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi (2)
        Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi (2)
        Bartın'da kurulan "Galla Pazarı, "Somut Olmayan Kültürel Miras" envanterine...
        Bartın'da kurulan "Galla Pazarı, "Somut Olmayan Kültürel Miras" envanterine...