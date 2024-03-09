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        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı

        BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma döneminde ait altın yüzük ve küpeler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:25
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        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı
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        BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma döneminde ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’nde muhafaza altına alındı.

        Amasra ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler ortaya çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü. Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

        Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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