Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu'yu tehditlere karşı bir serhat gibi koruyan Ağrı, cesaretiyle ve yiğitliğiyle hep örnek oldu. Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağından eminiz. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz gözümüzü geleceğe diktik, hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Darbecilerden ve işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemlerle hesaplaşmasını sağladık. Karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik.

"BURADA 40 BİN KİŞİ OLDUĞUNU EMNİYETTEN ÖĞRENDİK"

Cumhuriyet tarihinin en köklü adımlarını hayata geçirmekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonunu da başlattık. Burada 40 bin kişi olduğunu emniyetten öğrendik.

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"GİZLİ SAKLI İTTİFAKLAR KURUYORLAR"

Şimdi birileri çıkmış millet iradesine sizin iradenize ipotek koymaya çalışıyor. Tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak bunu gerçekleştirmenin peşindeler. CHP'yi bile yedek tekerlek yapacak duruma getirdiler. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler.

CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ayrımcılık kokan açıklamalarına seslerini çıkarmayanlar mı Ağrılı kardeşlerimizin geleceğini inşa edecek? Bunların ne Ağrı umurlarında, ne İstanbul umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar sadece ağa babalarını düşünüyor.

"ESERLERİMİZLE, HEDEFLERİMİZLE SİZİN EMRİNİZDEYİZ"

Biz eserlerimizle, hedeflerimizle sizin emrinizdeyiz. Başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Her kesim gibi Ağrılı kardeşlerimizin de sorunları var. Ama bunlar sergilenmek istenen oyunların bahanesi olamaz.

"ŞEHİRLERİN EN KÜÇÜK DERTLERİNE ÇÖZÜM OLAMADILAR"

Birbirleriyle kavga edip pazarlık yapmaktan ülkeyle ilgili herhangi bir meseleyi gündeme almaya fırsat bulamıyorlar. Şehirlerin en küçük meselelerine çözüm olamadılar. Bunların Ağrı'da bir eseri var mı? İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramı yaşayacağız. Bunun için çok çalışıyoruz. "