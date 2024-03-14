Bunları duyuyorsanız karşınızda bir narsist olabilir: Narsistlerin size söylediği 3 cümle!
Özellikle romantik ilişkilerde partnerinizin narsist davranışları olup olmadığını anlamak zor olabilir. Duygular işin içine girdiğinde her ne kadar muhakeme yeteneğimiz azalsa da psikologlar ilişkilerde zihinsel sağlığınızı korumak için bu hareketlere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Indiana'lı bir psikoterapist olan Erin Leonard, görünüşte masum olan ancak narsistlerin en belirgin cümlelerinden olan üç ifadeyi açıkladı. İşte, narsistlerin size söyleyebileceği üç cümle...
İlişkilerde zihinsel sağlığımızı korumak için partnerimizin davranışlarının bize ne kadar zarar verebileceğini analiz etmek önemlidir. Bu davranışlar bazen zararsız gibi görünse de, bir Indiana'lı psikoterapistin belirttiğine göre özellikle 3 cümle, partnerinizin bir narsist olduğunu işaret ediyor olabilir. Eğer bu cümleleri duyuyorsanız, karşınızda bir narsist olabileceği konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. İşte o, cümleler!
1. "BÖYLE HİSSETTİĞİN İÇİN ÜZGÜNÜM."
Görünüşte basit görünen ancak narsisistik eğilimlere işaret edebilecek bir ifade, "Böyle hissettiğin için üzgünüm." Psikoterapist Erin Leonard'ın açıklamalarına göre bu ifade empatik olmaktan uzaktır. Narsistler, duygularınızı kabul etmek yerine, onları herhangi bir doğrulama veya anlayış olmaksızın yalnızca size aitmiş gibi göz ardı edeceklerdir.
Bu empati eksikliği ilişkideki duygusal çalkantıları daha da kötüleştirebilir. Leonard, "Neden üzgün olduğundan emin değilim ama anlamak istiyorum" gibi empati odaklı ifadelerle yaklaşılmasının daha sağlıklı bir iletişime yol açacağını söylüyor.
2. "ÖFKE SORUNLARIN VAR."
Çatışma anlarında, narsistler sıklıkla suçu partnerlerine yöneltmek için bu yönteme başvururlar. "Öfke sorunların var." gibi suçlamalar, partnerin şikayetlerini geçersiz kılar ve mağdur kişiyi mantıksız ya da dengesiz gibi yansıtır.
Bu ifade, narsist bireyin eylemlerinin sorumluluğundan kaçınması için bir mekanizma görevi görür. Leonard, bu tür davranışların narsistlerin duygularını kontrol etme konusundaki başarısızlığını ve kendi öfkesini partnerine yıkmak olduğunu söylüyor.
3. "MAHVETTİN."
Narsistliğin bir diğer göstergesi de "mahvettin" suçlaması. Mağduriyet ve sessiz muammele ile birleşen bu ifade, ilişkideki muhalefeti bastırmak için kullanılıyor. Narsistler, kendilerini zarar gören taraf olarak göstererek kontrollerini koruyabilir ve eylemlerinin sonuçlarından kaçabilir.
Leonard'a göre narsist bireylerle ilişkilerde açık iletişim konusunda ısrarcı ve tutarlı tavır takınılması gerekiyor. Kişilerin partnerlerinin manipülasyonlarıyla yüzleşmeleri ve duygusal sağlığını koruması için partnerleri karşısında güçlü durmaları gerekiyor.
Kaynak: Mystical Raven