İlişkilerde zihinsel sağlığımızı korumak için partnerimizin davranışlarının bize ne kadar zarar verebileceğini analiz etmek önemlidir. Bu davranışlar bazen zararsız gibi görünse de, bir Indiana'lı psikoterapistin belirttiğine göre özellikle 3 cümle, partnerinizin bir narsist olduğunu işaret ediyor olabilir. Eğer bu cümleleri duyuyorsanız, karşınızda bir narsist olabileceği konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. İşte o, cümleler!