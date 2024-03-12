Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

        BARTIN'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, balık ağı ile kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, balık ağı ile kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Merkeze bağlı Gerişkatırcı köyünde dün akşam saatlerinde köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Ekipler, 2 metre yüksekliğinde duvar bulunan kanaldan çıkamayan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına girerek karacayı yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine karaca, balık ağı atılarak yakalandı. Kanaldan çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin tedavisi sonrası aynı bölgede ormana bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar

        Benzer Haberler

        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti yaptı
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti yaptı
        Bartın Üniversitesi'nde akademik kurul toplantıları tamamlandı
        Bartın Üniversitesi'nde akademik kurul toplantıları tamamlandı
        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı
        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 29 yaralı (2)
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 29 yaralı (2)
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı
        Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı