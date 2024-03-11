AMERİKA'DA EN FAZLA RASTLANAN ÖLÜM NEDENLERİNDEN İKİNCİSİ KANSERDİR

Verilere göre ABD’de kanser, 2. en fazla rastlanan ölüm nedenidir. Radyasyon ve kanser arasındaki bağlantı kesin olarak ispatlanamamış olsa da Cordova, kuşaklardır ailesindeki yüzlerce kişinin hastalıklarına dair belgeleri olduğunu söylüyor.

Fotoğrafta New Mexico'daki Los Alamos ulusal laboratuvarı görülüyor. Kaynak: AP