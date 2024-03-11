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        Haberler Yaşam Oppenheimer’ın anlatılmayan yüzü: Atom bombasının denendiği New Mexico eyaletinde kanser olanların hikayesi

        Oppenheimer'ın anlatılmayan yüzü: Atom bombasının denendiği eyalette kanser olanların hikayesi

        13 dalda Oscar adaylığı olan Oppenheimer adlı filmde II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde rol oynayan atom bombasının nasıl geliştirildiği anlatılıyor. Ancak bunun yanı sıra filmde bazı insanlara göre anlatılmadan es geçilen önemli bir konu daha var: Atom bombası denemesinin kuşaklardır o bölgede yaşayan insanların üzerinde yarattığı etki. İşte, sizin için Oppenheimer'ın anlatılmayan yüzü olan New Mexico'daki insanların hikayesi...

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:47
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        Christopher Nolan taarafından yönetilen Oppenheimer filminin ünü, New Mexico eyaletindeki başarılı deneme sayesinde ilk nükleer bombayı yaratan ABD’li bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ın başarısına dikkati çekse de, halen hikayenin tam olarak anlatılmadığını düşünenler var. Bunlardan birisi olan Tina Cordova, ailesindeki insanların trajik sonuna dikkat çekmek istiyor. İşte, detaylar...

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        AİLESİNDEKİ HERKES KANSER OLDU

        New Mexico eyaletinde yaşayan Tina Cordova, aile albümüne bakarken “2 dedem de kanser oldu, 2 ninem de kanserdi, babam 3 farklı çeşit kansere yakalandı, kız kardeşimde de kanser var” diyor. Bunlara ek olarak sayısız amca, teyze, dayı, kuzen kaybettiğini de ekliyor.

        1957 tarihli fotoğrafta atom bombasının yaratıcısı Dr. J. Robert Oppenheimer, Princeton Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı çalışma sırasında görülüyor. Kaynak: AP

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        RADYASYONUN ETKİLERİ YÜZÜNDEN KANSER OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYOR

        23 yaşındaki yeğeni gibi tiroid kanseri teşhisi konulan 39 yaşındaki Cordova, ''Trinity bombası ve daha sonra Nevada’da patlatılan bombalar sırasında radyasyona fazlasıyla maruz kaldığımıza inanıyoruz.'' diyor.

        Fotoğraf 6 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Trinity test sahasındaki ilk atom bombası patlamasını gösteriyor. Kaynak: AP

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        AMERİKA'DA EN FAZLA RASTLANAN ÖLÜM NEDENLERİNDEN İKİNCİSİ KANSERDİR

        Verilere göre ABD’de kanser, 2. en fazla rastlanan ölüm nedenidir. Radyasyon ve kanser arasındaki bağlantı kesin olarak ispatlanamamış olsa da Cordova, kuşaklardır ailesindeki yüzlerce kişinin hastalıklarına dair belgeleri olduğunu söylüyor.

        Fotoğrafta New Mexico'daki Los Alamos ulusal laboratuvarı görülüyor. Kaynak: AP

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        NEW MEXICO'YA YARDIM FONU SAĞLANMIYOR

        ABD hükûmeti testlerin yapıldığı alanlarda yaşayanlara yıllar sonra maddi yardım sağlanması için bir fon kurdu ancak New Mexico bu fona dahil edilmedi. Bununla birlikte tepkilerden sonra atom bombası denemesinden en fazla etkilenen bölgelerden olan New Mexico için Haziran ayında dahil edilmesini öngören yasa tasarısının onayı bekleniyor.

        Fotoğrafta 1945'te New Mexico yakınlarındaki alanda meydana gelen ilk atom patlamasından sonra havadan görünüşü yer alıyor. Kaynak: AP

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        FİLM LOS ALAMOS KASABASINA YARAR SAĞLADI

        Atom bombasından etkilenen tüm bölgeler New Mexico'daki insanlar gibi düşünmüyor. Örneğin bilim insanlarının denemeyi gerçekleştirirken yaşadığı Los Alamos kasabasındakiler, film sayesinde kasabaya turistik bir akın yaşandığı için durumdan memnun olduklarını aktarıyorlar.

        1945 tarihli fotoğrafta Robert Oppenheimer, Washington'daki Senato Askeri İşler Komitesi önünde ifade verdiği görülüyor. Kaynak: AP

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        CORDOVA NEW MEXICO'DAKİ ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

        New Mexico’da yaşayanlar olmadan araştırmanın da filmin de olamayacağını aktaran Cordova, ''Utanmaları gerek, gerçekten iyi bir şey gerçekleştirmek için fırsatları vardı'' diyor.

        Fotoğrafta General Leslie R. Groves (sağda) ve atom bombasının yaratıcısı Oppenheimer, Alamogordo NM'de bir kulenin bulunduğu bölgeyi araştırıyor. Kaynak: AP

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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