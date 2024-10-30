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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!

        Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı deviren Galatasaray, 1 maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk son 2 sezonda ipi göğüsledi ve rakiplerine şans tanımadı. İşte son 3 sezonda 3 Büyükler'in ilk 10 hafta itibarıyla puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:31
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        Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, lider Galatasaray 1 maç fazlasıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı.

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        Şampiyonluk yarışının nefes keseceği sezonda ipi göğüsleyen tarafın kim olacağı merak ediliyor.

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        1 Temmuz 2022'de G.Saray'da göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla 2 yıldır şampiyonluğa ulaşıyor.

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        51 yaşındaki çalıştırıcının imza atmasından sonra ezeli rakipler F.Bahçe 3; Beşiktaş ise 8 hoca değiştirdi.

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        Peki; geçen 2 sezonda ve bu sezonda ilk 10 haftalar itibarıyla puan durumu nasıl oluştu?

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        2022-2023 SEZONU

        2. sırada: Fenerbahçe - 9 maç - 20 puan
        4. sırada: Beşiktaş - 10 maç - 19 puan
        7. sırada: Galatasaray - 9 maç - 17 puan

        7

        2023-2024 SEZONU

        1. sırada: Fenerbahçe - 10 maç - 30 puan
        2. sırada: Galatasaray - 10 maç - 28 puan
        4. sırada: Beşiktaş - 10 maç - 19 puan

        8

        2024-2025 SEZONU

        1. sırada: Galatasaray - 10 maç - 28 puan
        3. sırada: Fenerbahçe - 9 maç - 20 puan
        4. sırada: Beşiktaş - 9 maç - 20 puan

        9

        Geçen yaz yıldızları kadrosuna katan ve 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş; önceki sezonlara nazaran sadece 1 puan fazla toplayabildi.

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        Geçen yıl 10'da 10 yaparak 30 puan toplayan F.Bahçe ise, bu sene tamamen farklı bir görüntü çizdi ve 1 maç eksiğiyle 20 puan toplayabildi.

        11

        Geldiği ilk sene 17, geçen sezon 28 puan toplayan Galatasaray ise bu sene de 28 puan toplayarak ilk 10 haftadaki görüntüsünü korudu.

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