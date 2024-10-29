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        Haberler Magazin Nuri Alço, ameliyat oldu

        Nuri Alço, ameliyat oldu

        Ünlü oyuncu Nuri Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:40
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        6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

        Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

        Ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçirebilir. Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Alço, ameliyat edildi.

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