Galatasaray'da duran top gollerinin perde arkası!

Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez, oluşturulan duran top kütüphanesini kullanıyor. Analiz ekibinden gelen rakip analizlerine göre rakibin zayıf karnı tespit ediliyor; Saraloğlu ve Gomez buna göre setler çiziyor.