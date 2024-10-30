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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da duran top gollerinin perde arkası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da duran top gollerinin perde arkası!

        Bu sezon taçlar dahil 18 duran top golü üreten Galatasaray'ın sırrı ortaya çıktı. Analiz ekibinin hazırladığı kütüphaneye göre Okan Buruk'un yardımcıları çizim yapıyor; setler antrenmanlarda çalışılıyor. Gerisi ise futbolculara kalıyor. İşte durak top gollerinin perde arkası...

        Giriş: 30.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:00
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        Süper Lig'in 10. haftasını lider kapatan Galatasaray, Beşiktaş'ı da duran top golleriyle devirdi.

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        Önce 13. dakikada Davinson Sanchez'le 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 67'de Osimhen'le bir duran top golü daha buldu.

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        Galatasaray böylece bu sezonki duran top gol sayısını da 18'e yükseltti.

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        Korner ve serbest vuruşlarda doğrudan 9 gol üreten sarı-kırmızılılar, duran topların hemen devamından ise 5 gol kaydetti.

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        Sarı-kırmızılılar bu sezon ise taç atışlarında çizilen setlerle dört gol kaydetti.

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        Galatasaray'ın duran top gollerinin sırrı da ortaya çıktı. Okan Buruk'un duran top konusu üzerine mesai harcayan kalabalık bir ekibi var.

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        Analiz ekibi hem kütüphane oluşturulmasında hem de rakiplerin zayıf karnının tespit edilmesinde yoğun mesai harcıyor.

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        Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez, oluşturulan duran top kütüphanesini kullanıyor. Analiz ekibinden gelen rakip analizlerine göre rakibin zayıf karnı tespit ediliyor; Saraloğlu ve Gomez buna göre setler çiziyor.

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        Okan Buruk ve kurmayları setleri seçiyor; maçlardan genellikle bir gün önce duran top çalışması gerçekleştiriyor. İş artık duran topları kullanacak ve vuracak futbolculara kalıyor.

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        Geçen sezon da ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transferi sonrasında üretim daha da arttı.

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