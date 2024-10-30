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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir haberleri: Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!

        Eskişehir'de, bir evde yaşanan tartışmada, 30 yaşındaki Erkan Şalt, arkadaşı Okan E.'yi başından av tüfeğiyle vurdu. Şalt olay yerinde can verirken, zanlı Okan E'yle 2 arkadaşı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:54
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        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki apartman dairesinde Erkan Şalt (30) ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

        AA'da yer alan habere göre tartışma esnasında Okan E. pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Eve giren ekipler, Şalt'ın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Erkan Şalt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

        Polis, cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen Şalt'ın diğer arkadaşları H.K. adlı kadın ile O.A'yı yakaladı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, ekiplerce emniyete götürüldü. Şalt'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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