Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki apartman dairesinde Erkan Şalt (30) ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU AA'da yer alan habere göre tartışma esnasında Okan E. pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Eve giren ekipler, Şalt'ın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Erkan Şalt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI Polis, cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen Şalt'ın diğer arkadaşları H.K. adlı kadın ile O.A'yı yakaladı.