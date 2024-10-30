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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bitlis haberleri: İngiliz turiste ayılar saldırdı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İngiliz turiste ayılar saldırdı!

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan, 37 yaşındaki İngiliz turist Christopher Lomas Adams, ayıların saldırısına uğradı. Çadırı zarar gören turist, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:46
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        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
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        Bitlis'te olay, sabaha karşı 03.30 sıralarında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi.

        AYILARIN SALDIRISINA UĞRADI

        DHA'da yer alan habere göre motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, son zamanlarda popülasyonu artan ayıların saldırısına uğradı.

        ÇADIRINA SALDIRDILAR

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        Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi.

        AFAD VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

        Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı.

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