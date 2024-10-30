Hayatta olmasalar da servet kazanıyorlar

Forbes'in açıklamasına göre; sağlıklarında küresel şöhrete sahip şarkıcılar, ölümlerinden sonra da deyim yerindeyse para basmaya devam ediyor.

Şarkılarının 2024'teki telif ücretleri ve adlarına çıkarılan ürünlerden elde edilen gelir, muazzam ölçülerde... Hayatını geçtiğimiz yıl kaybeden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin anı kitabı ve telif gelirleri de bir hayli yüksek ölçüye ulaştı.

Geçmiş yıllarda hayatını kaybeden 10 ünlünün 2024'teki geliri 1 milyar 79 milyon dolar oldu.

• MICHAEL JACKSON 25 Haziran 2009 (50) 600 milyon Dolar

• FREDDIE MERCURY 24 Kasım 1991 (45) 250 milyon Dolar

• ELVIS PRESLEY 16 Ağustos 1977 (42) 50 milyon Dolar

• RIC OCASEK 15 Eylül 2019 (75) 45 Milyon Dolar

• PRINCE 21 Nisan 2016 (57) 35 Milyon Dolar

• BOB MARLEY 11 Mayıs 1981 (36) 34 Milyon

• MATTHEW PERRY 28 Ekim 2023 (54) 18 Milyon Dolar

REKLAM • JOHN LENNON 8 Aralık 1980 (40) 17 Milyon Dolar

• JAMES BROWN 25 Aralık 2006 (73) 15 Milyon Dolar