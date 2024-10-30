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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı - Enerji Haberleri

        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:41
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        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu.

        Bakan Bayraktar "Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bayraktar, yeni düzenleme ile Türkiye’de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini de duyurdu.

        Düzenleme ile yapılacak desteklerin ihtiyaç sahibi insanlara yansıması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bayraktar, "Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriği ve doğalgazın gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt-saatlik tüketim var. EPDK'nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat tüketen konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye'de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3'ü 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiiler, cem evleri istisnalarına devam edecek" diye konuştu.

        ELEKTRİĞE ZAM HABERLERİ

        1 Ocak 2025 itibarıyla elektriğe zam geleceğine yönelik haberler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

        EPDK'nın 2025'ten geçerli olmak üzere konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği iddia edilmişti. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

        Elektrik Mühendisleri Odası, hesaplamalarında yıllardır 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayıldığını kaydederek "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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