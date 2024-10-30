"Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!

İstanbul Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI DHA'da yer alan habere göre hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim.