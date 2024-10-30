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        İdil Bilgen, yine linçlendi

        Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, 37 gün sonra tacıyla bulunduğu paylaşımlara takipçilerinden 'Fotoşoplu güzel' yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:40
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        Miss Turkey 2024'te birinci seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, yarışmadan sonra "Türkiye güzeli olacak kadar güzel değil" içerikli paylaşımlarla sosyal medyada linçlenmişti.

        İdil Bilgen, yarışmadan 37 gün sonra tacıyla bulunduğu paylaşımlarla yine linçlendi.

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        İdil Bilgen, bulunduğu ilk paylaşımda, Türkiye güzeli seçilmesiyle yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getirerek; "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacıyla bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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        Daha sonra, tacıyla ikinci paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Her zaman hayallerinizi gerçeğe dönüştürme gücüne sahip olduğunuza inanın. Attığınız her adım, gücünüzün ve kararlılığınızın bir kanıtı olsun. Tutkunuzun sizi yönlendirmesine izin verin, engelleri aşın ve daha parlak bir gelecek yaratın. Potansiyeliniz sınırsızdır; korkusuzca hedefinize koşun" şeklinde mesaj paylaştı.

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        İdil Bilgen, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tacıyla verdiği bir pozu paylaşarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bilgen, paylaşımına; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyet'i bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet'in sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" notunu düştü.

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        24 yaşındaki İdil Bilgen'in bu paylaşımları sosyal medyada bir hayli eleştiri aldı. Birçok kişi, Bilgen'in fotoğraflarını fotoşoplu olduğunu belirterek "Fotoşoplu güzel' yorumunda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #İdil Bilgen
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