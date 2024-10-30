Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediyede arama yapıldı. Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek, Akın Gürlek mi? Ahmet Özer'in seçim öncesi Adli Sicil Kaydı raporunda seçilmesi için herhangi bir suç kaydı ve sicili temiz ancak sen 10 yıldır izliyoruz diyerek gözaltına alıyorsun. Bu nasıl bir iştir.

REKLAM CUMHURBAŞKANI'NIN BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı bizi yanlış anladı. Ben çözümün adresi olarak Meclis'in gösterilmesinden yanayım. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek, sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir.