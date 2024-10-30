Türkiye’de bu Ekim ayı yağmursuz geçti, Kasım’dan ise iyi haberler var.

Hava tahminleri gelecek 10 gün içinde yağışlı havanın kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerde geri döneceğini gösteriyor. Orta Anadolu ve özellikle Ege Bölgesi ise kurak günlere devam ediyor. Genel olarak içinde bulunduğumuz yüksek basınç alanı, hem yağışa izin vermiyor hem de hava kalitesini düşürüyor. Bugünlerde hastalıkların artmasında yeterince sirküle olamayan havanın da etkisi hissediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SOĞUYOR

İstanbul’da güneşli günler çarşamba ve perşembe sürerken hafta sonu hava biraz soğuyor. En yakın yağmur ihtimali pazar günü, İstanbul’un biraz doğusunda ise perşembe ve pazar günleri zayıf kuvvette yağmur bekliyoruz. Marmara genelinde sıcaklıklar 17 ila 20°C arasında, güneş ısıtıyor ancak gölgeler üşütüyor.

REKLAM İÇ ANADOLU'DA AYAZ VAR Ankara geceleri soğuk havanın, ayazın etkisinde. Gündüz sıcaklıklar Eskişehir, Ankara, Konya gibi şehirlerde 18°C’lere tırmanıyor. Mevsim normallerindeki bu havada biraz da yağmur olsa çok iyi olacaktı, Ankara’da kuraklık seviyesi endişe verici. EGE'DE KURAKLIK Ege genelinde ve İzmir’de ise kuraklık had safhaya ulaşmış vaziyette, bazı ilçelerde aylardır tek damla yağmadı. Denizlerde rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esiyor. Günün öğlen saatleri 14-16 arası rüzgar kuvvetleniyor. GÜNEYDOĞU'DA YAĞMUR GÖZÜKÜYOR Akdeniz ve Güneydoğu kuraklığın içindeki diğer 2 bölgemiz, ancak mevcut hava tahmini değişmezse bu pazar Güneydoğu Anadolu yağmurla buluşuyor. Uzun süreli ve doyurucu bir yağmur olmasa da tahminlerde 10 ila 30 mm arası (metrekareye) yağmur ihtimali var.