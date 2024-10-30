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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda | Son dakika haberleri

        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kasım ayında beklenen hava durumunu paylaştı. Kuzeyde yağmur beklenirken, İç Anadolu'da ayaz, Ege'de ise kuraklık bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yağmur bekleniyor...

        Giriş: 30.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:35
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        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
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        Türkiye’de bu Ekim ayı yağmursuz geçti, Kasım’dan ise iyi haberler var.

        Hava tahminleri gelecek 10 gün içinde yağışlı havanın kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerde geri döneceğini gösteriyor. Orta Anadolu ve özellikle Ege Bölgesi ise kurak günlere devam ediyor. Genel olarak içinde bulunduğumuz yüksek basınç alanı, hem yağışa izin vermiyor hem de hava kalitesini düşürüyor. Bugünlerde hastalıkların artmasında yeterince sirküle olamayan havanın da etkisi hissediliyor.

        İSTANBUL'DA HAVA SOĞUYOR

        İstanbul’da güneşli günler çarşamba ve perşembe sürerken hafta sonu hava biraz soğuyor. En yakın yağmur ihtimali pazar günü, İstanbul’un biraz doğusunda ise perşembe ve pazar günleri zayıf kuvvette yağmur bekliyoruz. Marmara genelinde sıcaklıklar 17 ila 20°C arasında, güneş ısıtıyor ancak gölgeler üşütüyor.

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        İÇ ANADOLU'DA AYAZ VAR

        Ankara geceleri soğuk havanın, ayazın etkisinde. Gündüz sıcaklıklar Eskişehir, Ankara, Konya gibi şehirlerde 18°C’lere tırmanıyor. Mevsim normallerindeki bu havada biraz da yağmur olsa çok iyi olacaktı, Ankara’da kuraklık seviyesi endişe verici.

        EGE'DE KURAKLIK

        Ege genelinde ve İzmir’de ise kuraklık had safhaya ulaşmış vaziyette, bazı ilçelerde aylardır tek damla yağmadı. Denizlerde rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esiyor. Günün öğlen saatleri 14-16 arası rüzgar kuvvetleniyor.

        GÜNEYDOĞU'DA YAĞMUR GÖZÜKÜYOR

        Akdeniz ve Güneydoğu kuraklığın içindeki diğer 2 bölgemiz, ancak mevcut hava tahmini değişmezse bu pazar Güneydoğu Anadolu yağmurla buluşuyor. Uzun süreli ve doyurucu bir yağmur olmasa da tahminlerde 10 ila 30 mm arası (metrekareye) yağmur ihtimali var.

        BEREKETTEN ÇOK FELAKET

        İspanya’da son 48 saatte yaşanan büyük seller, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde 50’nin üzerince can kaybı ve yüzlerce kayıp ile ağır bir bilanço bırakıyor. İspanya, Portekiz, İtalya (güneyi), Yunanistan ve Türkiye aslında her mevsim geçişinde bugün İspanya’da olan gibi aşırı yağışlara kapılabilir. Akdeniz’deki en büyük gelecek endişelerinden biri, yağmurların bir süre geciktikten sonra aşırı biçimde geri dönmesi, metrekareye 100 ila 300 mm gibi aşırı halde her yeri su altında bırakarak bereketten çok felakete dönüşmesi. Şehir selleri ile tek olayda yüzlerce can kaybı, büyük ekonomik kayıp ve doğada yaşanan tahribat gibi ağır sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu endişe Türkiye’de bizim de aklımızda ve gelecek planlarımızda yer edinmeli.

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