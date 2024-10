Eksikliği vücudu alarma geçiriyor! Bu belirtilere sahipseniz demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz!

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN YAYGIN?

2021’de The Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışmaya göre, Amerikalı kadınlar gıda yoluyla yaklaşık %10, erkekler ise %7 daha az demir alıyor. Bu azalma, kırmızı et tüketimindeki düşüş ve bitki bazlı protein kaynaklarına yönelme ile ilişkilendiriliyor.