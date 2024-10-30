Natalie Portman, İstanbul'da
İsrail asıllı ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, İstanbul'a geldi. Portman'ın İstanbul'da ilk gezdiği ikonik yerlerden biri Kız Kulesi oldu
Son dönemde dünyaca ünlü isimleri, İstanbul sokaklarında görmek mümkün.
Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından bir Hollywood yıldızı daha İstanbul'un yolunu tuttu.
Henüz 12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.
İstanbul turuna çıkan Natalie Portman, Kız Kulesi'ne gitti.
Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Natalie Portman, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan, 'Siyah Kuğu' ile Oscar kazanan ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'or 2024 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ödülünü alan seçildi. Natalie Portman, 17 yaşındaki Yamal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.