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        Haberler Magazin Edin Dzeko, Kapadokya'yı keşfetti - Magazin haberleri

        Edin Dzeko, Kapadokya'yı keşfetti

        Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Edin Džeko, ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gitti. Džeko, Kapadokya'nın doğal güzelliğine hayran kalırken eşi Amra Džeko ile balon deneyiminde romantik bir an yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:31
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        Türkiye'nin en fazla turist çeken destinasyonlarından Kapadokya, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Eşsiz doğal güzelliğiyle dünyada türünün tek örneği olan Kapadokya, Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Edin Džeko ve ailesinin de ilgi alanına girdi.

        Bosna Hersek vatandaşı olan Edin Džeko, eşi Amra Džeko ve çocuklarıyla gittiği Kapadokya'da bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldı. Džeko ailesi balon uçuşunu deneyimlerken yer altı şehirlerini de gezdi.

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        Edin Džeko ile Amra Džeko, balon turunda Kapadokya'yı havadan seyrederken romantik bir an da yaşadı.

        Edin Džeko, her izin gününde ailesiyle birlikte İstanbul'un tarihi ve ikonik yerlerini ziyaret ediyor.

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        #Edin Dzeko
        #Amra Dzeko
        #fenerbahçe
        #kapadokya
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