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        Haberler Yaşam Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı

        Yunus, balıkçıların sahte yemine takıldı

        Antalya'da olta balıkçılarının kullandığı balık şeklindeki sahte yem ağzına takılan yunus, su altında görüntülendi. Dalış sırasında yunusu görüntüleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu tür yemlerin deniz canlılarına zarar verdiğini, bir yerine takıldığı takdirde öldürebileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:17
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        Amatör olta balıkçılarının son zamanlarda sıklıkla kullandığı balık görünümlü sahte yemler, deniz canlılarını tehlikeye atıyor. Yunus, caretta caretta ve foklar, oltadan kopan bu sahte yemleri yiyor.

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        Son olarak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı dalışta benzer bir durumla karşılaştı. Gökoğlu, dalış sırasında ağzına sahte yem takılan yunusun yemden kurtulmaya çalıştığını gördü. Gökoğlu, yunusu takıldığı yemden kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

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        "YUNUS, AĞZINDA RAPALA İLE YÜZÜYORDU"

        Gökoğlu, sahte yemlerin bu tür deniz canlılarının hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Dalışta ilginç bir görüntüyle karşılaştık. Yunus, ağzında rapala dediğimiz sahte balık ile yüzüyordu. Bu görüntüyü bir balık çiftliğinin altında çektik. Balık çiftlikleri yapay resif görevi görüyor. Bu balık çiftliği, bölgeyi balıklandırma açısından büyük destek veriyor. Bu yüzden balıkçılar çiftliğin etrafında balık tutmak için çok çaba gösteriyor. Burada kullanılan sahte balık yemi de yunusa takılmış" dedi.

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        "BALIKÇILARIMIZ BU TÜR YEMLERİ ÇOK KULLANIYOR"

        Müdahale edemediklerini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ağzından alabilir miyiz diye çok uğraştım ancak maalesef yanımıza çok yaklaşmadı. Ağzındaki sahte yemle yüzüyor. Umarım bu durumu yaşamaz. Bir balıkçının ağına yaklaştığında, ağzında yem oraya takılacak ve bu yunusun ölümüne neden olacak.

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        Balıkçılarımız maalesef bu tür yemleri çok kullanıyor. Genelde de bu yapay balıkları yunusların, caretta carettaların, fokların ağzında görebiliyoruz. Eğer canlı yaşayabilirse, sahte balık çürüyene kadar hayatına onla devam ediyor" diye konuştu.

        #yunus
        #sahte yem
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