"YUNUS, AĞZINDA RAPALA İLE YÜZÜYORDU"

Gökoğlu, sahte yemlerin bu tür deniz canlılarının hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Dalışta ilginç bir görüntüyle karşılaştık. Yunus, ağzında rapala dediğimiz sahte balık ile yüzüyordu. Bu görüntüyü bir balık çiftliğinin altında çektik. Balık çiftlikleri yapay resif görevi görüyor. Bu balık çiftliği, bölgeyi balıklandırma açısından büyük destek veriyor. Bu yüzden balıkçılar çiftliğin etrafında balık tutmak için çok çaba gösteriyor. Burada kullanılan sahte balık yemi de yunusa takılmış" dedi.