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        Haberler Dünya İspanya'da şiddetli yağış sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İspanya'da şiddetli yağış sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisini alan şiddetli yağış sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Yetkililer çok sayıda kişi kayıp olduğunu bildirdi. Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:59
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        İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışın can kayıplarına yol açtığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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        Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi.

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        "1996'DAN BU YANA EN BÜYÜK FELAKET"

        "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz." diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.

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        Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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        İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.

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        "GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM"

        Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." paylaşımında bulundu.

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        Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

        "Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İspanya
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