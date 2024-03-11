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        Haberler Spor Futbol Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif! - Futbol Haberleri

        Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

        Futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un Fransız orta sahası Paul Pogba'ya enteresan bir teklif geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:58
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        Doping testinin pozitif çıkması sonucunda futboldan 4 yıl men cezası alan İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

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        İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcuya Rusya'nın ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü.

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        TEKLİF DOĞRULANDI

        Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan yaptığı açıklamada Pogba'ya teklif götürdüklerini ve yıldız futbolcuyu arayarak, kulüple ilgili bilgi verdğini söyledi.

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        Artjom Chatjaturjan, "Bu lig 2022 yılında, sosyal medya ve oyunculuk dünyasındaki insanlardan oluşan takımlarla kuruldu. "Pogba amatör kümede ünlü bir spor figürü haline gelebilir: "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir dönemden geçiyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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        AYLIK 1300 EURO

        Pogba'ya aylık 1.167 Sterlin maaş (yaklaşık 1.300 Euro) teklifinin sunulduğunu belirten sportif direktör, Fransız oyuncunun şimdilik adını temize çıkarmaya ve elit turnuvalara geri dönmeye odaklanmış durumda olduğunu ama uzun süreli men cezası devam ederse diğer seçenekleri de değerlendirmek zorunda kalabilileceğine vurgu yaptı.

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        Bu sezon Juventus forması ile ligde 2 maça çıkan Pogba, toplamda 52 dakika sahada kalmıştı.

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