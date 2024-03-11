Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

Artjom Chatjaturjan, "Bu lig 2022 yılında, sosyal medya ve oyunculuk dünyasındaki insanlardan oluşan takımlarla kuruldu. "Pogba amatör kümede ünlü bir spor figürü haline gelebilir: "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir dönemden geçiyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadelerini kullandı.