Amerika'ya uçan sayısı katlandı!

Habertürk'ün yayımladığı haberle; havayolu şirketlerinin, Türkiye'den Güney Amerika'ya giden vatandaşların, düzensiz göç faaliyetlerinde artış sebebiyle, sınırda kabul edilmeme ihtimaline karşı kontrol amacıyla bir güvenlik şirketiyle anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Güney Amerika ülkelerinin önerisiyle, düzensiz göç faaliyetlerinin durdurulmasının amaçlandığı uygulamayla, Karakas, Meksika, Bogota, Havana, Sao Paulo, Cancun, Panama uçuşlarına Gözen denetimi geldi. Gözen Güvenlik Şirketi, Amerika, Kanada, İngiltere ve İsrail seferlerinde doküman kontrolü hizmeti veriyordu. Alınan kararlar bu ülkelere Güney Amerika'daki bazı uçuş noktaları da eklenmiş oldu.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Meksika'ya gitmek üzere tüm evrakları hazır kişilerin İstanbul Havalimanı'nda uçuşa kabul edilmediği öne sürülmüştü.

KITAYA SON 3 YILDA 420 BİN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son yıllarda Amerika kıtasına uçan Türk vatandaşlarının sayısındaki yükseliş de dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre; Amerika'ya (ABD ve Kanada hariç) 2021, 2022 ve 2023'ün toplamında yaklaşık 420 bin uçuş gerçekleştirildi. 2022'de bu rakam 210 bin 397 ile rekor kırmıştı. Pandemi yasaklarının kısmen sürdüğü 2021'de de 28 bin 325 kişi bölgeye seyahat etti. Geçtiğimiz yıl da 181 bin 63 uçuş gerçekleştirildi.

2019 ÖNCESİNE GÖRE BÜYÜK YÜKSELİŞ

TÜİK, 2020 yılı öncesinde, 'Yurt Dışına Giden Vatandaş Sayıları ve Gidilen Ülkeler' tablosunda OECD ülkeleri'ni ayrı bir kategoride değerlendiriyordu. 2010 yılında ise Meksika da bu kategoriye dahil edildi. Amerika Kıtası'ndaki ülkeler ABD ve Kanada haricinde, "Amerika ülkeleri" olarak kategorilendiriyordu.

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2020'den itibaren ise böyle bir kategori bulunmuyor ve Amerika Kıtası'ndaki tüm ülkeler, 'Amerika ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada hariç)' kategorisinde yer alıyor.

Bu sebeple 3 ayrı grafik olarak Türkiye'den Amerika Kıtası'na yapılan uçuş sayılarını aktardık.

YIL AMERİKA'YA UÇAN KİŞİ SAYISI 2003 3 331 2004 11 648 2005 8 941 2006 12 864 2007 17 800 2008 18 440 2009 16 315 2010 15 265 2011 10 108 2012 6 258 2013 7 058 2014 13 378 2015 7 832 2016 22 004 2017 58 463 2018 53 867 2019 54 953

Hesaplamalarda kısmi değişimler olsa da 2021-2023 arasındaki 3 yılda Amerika'ya giden kişi sayısı yaklaşık 420 bin kişi olurken, 2003-2019 arasındaki 17 yılda yaklaşık 340 bin kişi bölgeye gitti.

2020 yılında pandemi nedeniyle yurt dışına giden kişilerin hangi ülkelere gittiğiyle ilgili veriler yayımlanmadı.