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        Bartın'da su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı

        Bartın'da su kanalına düşen karaca, balık ağı yardımıyla yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:59
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        Bartın'da su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı
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        Bartın'da su kanalına düşen karaca, balık ağı yardımıyla yakalanarak doğaya salındı.

        ​​​​​​​Merkeze bağlı Gerişkatırcı köyünden geçen su kanalına düşen karacayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, 2 metre derinlikteki kanalda balık ağı gererek karacayı yakaladı.

        Kanaldan çıkmaya çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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