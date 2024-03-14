İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü Aydın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 19 yaşındaki İbrahim Olece, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı çalıştığı iş yerinde öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Katil zanlısının çeşitli silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL