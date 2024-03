Bakan Tunç: Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor ve 36 Filistinli maalesef şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ulukaya köyü eski muhtarı Sadık Özkan’ın (71) Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki cenaze namazına katıldı. Bakan Tunç’a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Tunç, cenaze törenini ardından Amasra ilçesine geçerek iftar programına katıldı.

Amasra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait spor salonunda AK Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Tunç, gerçek belediyeciliğin 1994 yılında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başladığını söyledi. Bakan Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki İstanbul'u, yaşanılamaz hale getirilmiş olan İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan devralmış ve bir dönemini bile tamamlayamadan şiir okudu diye iktidarlardan indirdiler. O kısa dönemde İstanbul'u yaşanılır hale getirdiği için millet onu başbakan yaptı. Millet ona, 'parti kur arkandayız' dedi. İstanbul’da doğan o gerçek belediyecilik 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle beraber 81 vilayetimize, hem ülkemize eser ve hürmet siyaseti olarak yayıldı. Türkiye'nin 81 vilayetin fiziki kalkınmasını, altyapı sorunlarını, yollarını, otobanlarını, barajlarını, üniversitelerini, KÖYDES, BELDES projeleriyle yaşanılan yerlere daha müreffeh hale getirdik. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık. Ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken, bir taraftan da demokrasi mücadelesi verdik. Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını istemeyenler, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenler boş durdu mu? Durmadı. Hep müdahalelerle karşı karşıya kaldık. Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizlerini e-muhtıralar, gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Milletimizin desteğini almayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. Onlara ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah önümüzdeki dönemde de önce insan demeye devam edeceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN HER ALANDA BAĞIMSIZ OLMASI İÇİN ÇALIŞTIK’

Türkiye’nin her alanda bağımsız olması için canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Tunç, “İnsan güçlü olacaksa aile güçlü olsun, aile güçlü olsun ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan, kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye’mizi enerjide bağımsız olsun, savunması sanayisinde yerli ve milli olsun diye çalıştık ve Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Bugün emeklimiz, işçimiz, memurumuz, alım gücüyle ilgili pandemiden kaynaklanan ve depremden kaynaklanan dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta milletimizin vereceği karar sonrasında önümüzde 4 yıllık bir istikrar süreci olacak. Seçimsiz geçen, yatırımlarla geçen halkımızın refahını artırmayla geçen tartışmasız bir dönem olacak inşallah. O dönemde de yine milletimizin refahını artırmanın gayreti içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Dünyada da mazlumun arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor ve 36 Filistinli maalesef şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz ve inşallah Türkiye'yi sizlerle beraber çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız” diyerek konuştu.