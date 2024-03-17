Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bakan Tunç: Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor ve 36 Filistinli maalesef şehit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç: Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor ve 36 Filistinli maalesef şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ulukaya köyü eski muhtarı Sadık Özkan’ın (71) Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki cenaze namazına katıldı. Bakan Tunç’a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Tunç, cenaze törenini ardından Amasra ilçesine geçerek iftar programına katıldı.

        Amasra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait spor salonunda AK Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Tunç, gerçek belediyeciliğin 1994 yılında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başladığını söyledi. Bakan Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki İstanbul'u, yaşanılamaz hale getirilmiş olan İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan devralmış ve bir dönemini bile tamamlayamadan şiir okudu diye iktidarlardan indirdiler. O kısa dönemde İstanbul'u yaşanılır hale getirdiği için millet onu başbakan yaptı. Millet ona, 'parti kur arkandayız' dedi. İstanbul’da doğan o gerçek belediyecilik 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle beraber 81 vilayetimize, hem ülkemize eser ve hürmet siyaseti olarak yayıldı. Türkiye'nin 81 vilayetin fiziki kalkınmasını, altyapı sorunlarını, yollarını, otobanlarını, barajlarını, üniversitelerini, KÖYDES, BELDES projeleriyle yaşanılan yerlere daha müreffeh hale getirdik. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık. Ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken, bir taraftan da demokrasi mücadelesi verdik. Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını istemeyenler, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenler boş durdu mu? Durmadı. Hep müdahalelerle karşı karşıya kaldık. Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizlerini e-muhtıralar, gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Milletimizin desteğini almayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. Onlara ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah önümüzdeki dönemde de önce insan demeye devam edeceğiz” dedi.

        ‘TÜRKİYE’NİN HER ALANDA BAĞIMSIZ OLMASI İÇİN ÇALIŞTIK’

        Türkiye’nin her alanda bağımsız olması için canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Tunç, “İnsan güçlü olacaksa aile güçlü olsun, aile güçlü olsun ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan, kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye’mizi enerjide bağımsız olsun, savunması sanayisinde yerli ve milli olsun diye çalıştık ve Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Bugün emeklimiz, işçimiz, memurumuz, alım gücüyle ilgili pandemiden kaynaklanan ve depremden kaynaklanan dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta milletimizin vereceği karar sonrasında önümüzde 4 yıllık bir istikrar süreci olacak. Seçimsiz geçen, yatırımlarla geçen halkımızın refahını artırmayla geçen tartışmasız bir dönem olacak inşallah. O dönemde de yine milletimizin refahını artırmanın gayreti içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Dünyada da mazlumun arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor ve 36 Filistinli maalesef şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz ve inşallah Türkiye'yi sizlerle beraber çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız” diyerek konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya 5. kez Putin dedi
        Rusya 5. kez Putin dedi
        2. gol geldi
        2. gol geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        İşe giderken başından vuruldu!
        İşe giderken başından vuruldu!
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        18 maçtır yenilmiyor!
        18 maçtır yenilmiyor!
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Bartın Çayı Havzası'na erken uyarı sistemi kapsamında istasyon ağı kurulaca...
        Bartın Çayı Havzası'na erken uyarı sistemi kapsamında istasyon ağı kurulaca...
        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu
        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafa çalışmalarını anlattı
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafa çalışmalarını anlattı
        Bartın'da su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı
        Bartın'da su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı
        Su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        Su kanalına düşen karaca kurtarıldı