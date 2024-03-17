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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:29
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
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        BARTINAA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde cenaze törenine katılan Tunç, vefat eden Sadık Özkan'ın ailesine başsağlığı diledi.

        Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

        Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığınca Amasra Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programına katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde ilçeye çok önemli eserler kazandırıldığını anlattı.

        Tünel yaparak ulaşımı kolaylaştırdıklarını ve ilçeye yolcu limanı kazandırdıklarını anlatan Tunç, limanı daha da geliştirerek Amasra'yı marka yapacaklarını söyledi.

        Tunç, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'in projelerini tek tek hayata geçireceklerini belirterek, "Daha fazlasını yapacağız çünkü böyle dünya cenneti bir yerde yaşamanın biraz ayrıcalığı olmalı. Onun için doğal gaz gecikmemeli, bütün mahallelerde doğalgaz yanmalı. Sokaklarımızda asfalt, kaldırım problemi olmamalı. Amasra'mız bunları çoktan aşmış olmalı." diye konuştu.

        Gerçek belediyeciliğin 1994'te İstanbul'da başladığını, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul'u, yaşanılamaz hale getirilmiş İstanbul'u yaşanılır hale getirdiği için milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaptığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

        "Millet ona 'Bir parti kur arkandayım.' dedi. Ve gerçek belediyecilikten doğdu AK Parti. İstanbul'da doğan o gerçek belediyecilik 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 81 ilde, bütün ülkemize eser ve hizmet siyaseti olarak yayıldı. Türkiye'nin 81 vilayetinin fiziki kalkınmasını, altyapı sorunlarını, yollarını, otobanlarını, barajlarını, üniversitelerini, KÖY-DES ve BEL-DES projeleriyle yaşanılan yerleri daha müreffeh hale getirdik. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık."

        - "Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz"

        Bakan Tunç, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken bir yandan da demokrasi mücadelesi verdiklerini, Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenlerin boş durmadıklarını dile getirdi.

        Her zaman müdahalelerle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Tunç, "Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizleri, e-muhtıralar, gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık." şeklinde konuştu.

        Tunç, gelecek dönemde de eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'mizi 'enerjide bağımsız olsun', 'savunma sanayinde yerli ve milli olsun' diye çalıştık. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        31 Mart'ta milletin vereceği karar sonrasında önlerinde 4 yıllık istikrar süreci ve seçimsiz, yatırımlarla, halkın refahını artırmayla geçen tartışmasız dönem yaşanacağına değinen Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Dünyada da mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bakın bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor, 36 Filistinli maalesef katledildi, şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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