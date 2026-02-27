Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

        Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:59
        Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

        Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümünü su basarken, bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        İskele Caddesi'nde teknelerin bağlandığı iskele ile yürüyüş yolları da su altında kaldı.

        AFAD, polis ve belediye ekipleri, ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

