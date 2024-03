CHP'li Öztırak: İnsanların yaşam standartları geriye gidiyor

BARTIN’ın Amasra ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Geçtiğimiz yıl bir seçim yaşadık ve seçimden sonra olan biteni de hepimiz görüyoruz. İnsanların yaşam standartları ve geçim şartları her geçen gün biraz daha geriye gidiyor” dedi.

Amasra'daki seçim bürosu açılışına CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP’nin il, ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Açılış töreninde partililere seslenen Öztırak, hükümeti eleştirerek, “Geçtiğimiz yıl bir seçim yaşadık ve seçimden sonra olan biteni de hepimiz görüyoruz. İnsanların yaşam standartları ve geçim şartları her geçen gün biraz daha geriye gidiyor. Mevcut hükümet acımasızca kendi yandaşlarını kayırırken, işte burada görüyoruz, kömür ocakları, santraller, diğerleri kendi yandaşlarını kayırırken, asgari ücretlimizin, emeklinin, çalışanların üzerine çöküyor. Artık ucuz et kuyrukları ve halk ekmek kuyrukları her gün izlediğiniz olaylar haline geldi. Bugün marketlerin önünde çöpten rızık arayan insanları görüyoruz ve hakikaten içimiz sızlıyor. Bu memleket, bu ülke, bu millet buna layık değil” diye konuştu.

Öztırak, “Bu seçim belki de sonucunu tahmin etmekle uğraşacağımız son seçim. Bu seçimde Amasra’dan yüzde 75 oy istiyoruz. Amasra’dan bu katkı gelirse, Ankara'dan Tayyip Erdoğan ‘bir dakika ben bu millete bu kadar eziyet etmeye devam edemem ben’ der. Bu nedenle bu yerel yönetim seçimleri bu gidişe ‘dur’ demek için, ‘bu milleti artık ezemezsin’ demek için son fırsattır aynı zamanda” dedi.

Vergilerin arttığını insanların perişan olduğunu belirten Öztrak, “Bir daha böyle bir sıkıntıyı bu milletin yaşamaya takati kalmadı. Dolayısıyla ‘dur’ demek gerekiyor. ‘Dur ‘demenin yolu da sizin o tertemiz oylarınızdan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçe seçim bürosunun açılışı yapıldı.