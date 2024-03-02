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        Haberler Gündem 3. Sayfa Umut oyun oynuyordu... Feci olay! - Son dakika haberler

        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!

        Siirt'in Pervari ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Umut Aydınalp hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları kara haberle gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:57
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        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
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        Siirt'te yürekleri yakan olay, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde yaşandı. 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek bahçedeki sulama kanalına düştü.

        UMUT'U BULAMADILAR 112'Yİ ARADILAR

        AA'da yer alan habere göre çocuklarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        SULAMA KANALINDA BULUNDU KURTARILAMADI

        Aramalar sonucu sulama kanalında bulunan Umut, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Siirt
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