Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti: Zirvenin değişmeyen adı

        Kızılcık Şerbeti: Zirvenin değişmeyen adı

        'Kızılcık Şerbeti'nde 53'üncü gurur haftası... SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümünde de rakiplerine fark atarak günün en çok izlenen yapımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin değişmeyen adı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle de rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde zirvedekini yerini aldı.

        YİNE BİRİNCİ

        'Kızılcık Şerbeti', ilk 100 program arasında bu cuma da birinci oldu.

        AB grubunda; 10.89 izlenme oranı, 31.58 izlenme payı...

        ABC1 20+’da;10.59 izlenme oranı, 26.69 izlenme payı...

        Total grubunda; 8.44 izlenme oranı, 21.15 izlenme payı..

        REKLAM

        YİNE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ

        Her cuma günü sosyal medyanın gündemini belirleyen dizi, Kızılcık Şerbeti etiketiyle 4 saat, Abdullah 4 saat, Pembe 4 saat, Nursema 1 saat, Nilay 5 saat, Çimen 2 saat, Metehan etiketi ise 1 saat X’in TT listesinde yer aldı.

        ABDULLAH, ALEV’İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen 53'üncü bölümünde; Alev’in, Abdullah’tan hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım ve Sönmez bu duruma tepki gösterirken, Pembe aldığı habere sessiz kalmadı. Alev ile yüzleşen Pembe’nin teklifi; dizide gerilimi arttırdı. Alev, bebeği doğurmaya kararlı olduğunu ailesine açıkladı.

        Pembe ve Alev yüzleşiyor;

        Olaylı nişan gecesinin ardından Görkem, Fatih’e bu evliliğe ailesinin onay vermediğini söyledi. Nişanı bozulan Fatih, yaşananlardan Doğa’nın ailesini suçlu bulurken, Doğa’dan duyduklarıyla şoke oldu. Boşandığı için pişman olduğunu ve barışmak istediğini dile getiren Doğa’ya Fatih, ilişkilerinin yeniden başlaması için artık çok geç olduğunu dile getirdi. Nursema ve Umut’un evliliğindeki krizin büyüdüğü bölümde, Nursema’ya öfkesi dinmeyen Umut evi terk etti. Kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olan Metehan’ın magazinde görüntülerinin yayınlandığını öğrenen Ömer, oğluyla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın aşklarına kaldıkları yerden devam ettiği romantik anlar izleyenleri adeta büyüledi.

        REKLAM

        Kıvılcım ve Ömer’in romantik anları;

        Bölümün final sahnesinde ise Abdullah Ünal rolünü devralan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan izleyiciyle buluştu. Yaşadığı hastalığı yenerek odasından çıkan Abdullah’ın Pembe’den, Alev’in hamile olduğu haberini alması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise Fatih ve Mustafa, Abdullah’a doğacak çocuğu kabul etmeyeceklerini söylerken, Pembe’nin “O çocuk doğmayacak!” sözleri dikkat çekti. Nursema’nın babasına Umut’la ayrı olduğunu itiraf ettiği tanıtıma Abdullah ve Pembe arasında geçen konuşma damga vurdu. Abdullah’ın Pembe’ye, Alev’in bebeği doğurmak istediğini söylemesi yeni bölüme dair merakı arttırdı.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 54'üncü bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor..

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #Ahmet Mümtaz Taylan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro