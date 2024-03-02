Kızılcık Şerbeti: Zirvenin değişmeyen adı
'Kızılcık Şerbeti'nde 53'üncü gurur haftası... SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümünde de rakiplerine fark atarak günün en çok izlenen yapımı oldu
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle de rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde zirvedekini yerini aldı.
YİNE BİRİNCİ
'Kızılcık Şerbeti', ilk 100 program arasında bu cuma da birinci oldu.
AB grubunda; 10.89 izlenme oranı, 31.58 izlenme payı...
ABC1 20+’da;10.59 izlenme oranı, 26.69 izlenme payı...
Total grubunda; 8.44 izlenme oranı, 21.15 izlenme payı..
YİNE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ
Her cuma günü sosyal medyanın gündemini belirleyen dizi, Kızılcık Şerbeti etiketiyle 4 saat, Abdullah 4 saat, Pembe 4 saat, Nursema 1 saat, Nilay 5 saat, Çimen 2 saat, Metehan etiketi ise 1 saat X’in TT listesinde yer aldı.
ABDULLAH, ALEV’İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Yayınlanan bölümde neler oldu?
'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen 53'üncü bölümünde; Alev’in, Abdullah’tan hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım ve Sönmez bu duruma tepki gösterirken, Pembe aldığı habere sessiz kalmadı. Alev ile yüzleşen Pembe’nin teklifi; dizide gerilimi arttırdı. Alev, bebeği doğurmaya kararlı olduğunu ailesine açıkladı.
Pembe ve Alev yüzleşiyor;
Olaylı nişan gecesinin ardından Görkem, Fatih’e bu evliliğe ailesinin onay vermediğini söyledi. Nişanı bozulan Fatih, yaşananlardan Doğa’nın ailesini suçlu bulurken, Doğa’dan duyduklarıyla şoke oldu. Boşandığı için pişman olduğunu ve barışmak istediğini dile getiren Doğa’ya Fatih, ilişkilerinin yeniden başlaması için artık çok geç olduğunu dile getirdi. Nursema ve Umut’un evliliğindeki krizin büyüdüğü bölümde, Nursema’ya öfkesi dinmeyen Umut evi terk etti. Kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olan Metehan’ın magazinde görüntülerinin yayınlandığını öğrenen Ömer, oğluyla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın aşklarına kaldıkları yerden devam ettiği romantik anlar izleyenleri adeta büyüledi.
Kıvılcım ve Ömer’in romantik anları;
Bölümün final sahnesinde ise Abdullah Ünal rolünü devralan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan izleyiciyle buluştu. Yaşadığı hastalığı yenerek odasından çıkan Abdullah’ın Pembe’den, Alev’in hamile olduğu haberini alması bölümün final sahnesine damga vurdu.
İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise Fatih ve Mustafa, Abdullah’a doğacak çocuğu kabul etmeyeceklerini söylerken, Pembe’nin “O çocuk doğmayacak!” sözleri dikkat çekti. Nursema’nın babasına Umut’la ayrı olduğunu itiraf ettiği tanıtıma Abdullah ve Pembe arasında geçen konuşma damga vurdu. Abdullah’ın Pembe’ye, Alev’in bebeği doğurmak istediğini söylemesi yeni bölüme dair merakı arttırdı.
'Kızılcık Şerbeti’nin 54'üncü bölüm tanıtımı;
Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor..