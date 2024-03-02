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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahir Çubu'yu öldüren kardeşi film gibi takiple yakalandı! - Son dakika haberleri

        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!

        İstanbul'da, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşi Tahir Çubu'yu öldüren katil zanlısı F. Çubu, film gibi bir operasyonla yakalandı. Bir aylık takip sonucu, şüphelinin markete girdiğini tespit eden cinayet masasının operasyon anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

        Giriş: 02.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:21
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        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
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        İstanbul'da kardeş cinayeti, 25 Ocak'ta, Başakşehir’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet olan iki kardeş Tahir Çubu ile F.Çubu arasında tartışma yaşandı.

        KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Yaşanan tartışma üzerine F.Çubu, silahını çekerek kardeşine ateş açtı. Tahir Çubu, vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheli kardeş, olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Tahir Çubu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        UZUN SÜRE ÇALIŞMA YAPILDI

        Şüphelinin kaçtığı yeri tespit etmek için uzun bir çalışma yapan cinayet dedektifleri, şüpheli kardeşin Silivri bölgesinde saklandığını bilgisine ulaştı.

        YAKALANMA ANI KAMERADA

        Silivri’de polis ekipleri, şüphelinin izini bir markette buldu. Cinayet masası ekipleri markete alışveriş için giren şüphelinin peşinden müşteri gibi markete girdi. Market içinde çevrilen şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanma anları marketin güvenlik kamere kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi.

        KARDEŞ KATİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kardeşi tarafından öldürülen Tahir Çubu.
        Kardeşi tarafından öldürülen Tahir Çubu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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