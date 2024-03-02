Kardeş katili film gibi takiple yakalandı! İstanbul'da, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşi Tahir Çubu'yu öldüren katil zanlısı F. Çubu, film gibi bir operasyonla yakalandı. Bir aylık takip sonucu, şüphelinin markete girdiğini tespit eden cinayet masasının operasyon anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

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