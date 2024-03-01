Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi

BARTIN’da bahçede çalışırken çapa makinesine kaptırdığı parmağı kopan Tahir Demirci (64), hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.Tabanözü köyünde bahçede toprağı işleyen Tahir Demirci, dalgınlık sonucu sol elinin bir parmağını çapa makinesine kaptırdı. Parmağın koptuğunu gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, burada ilk müdahalesi yapılan Demirci’nin Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Demirci için Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı Demirci’yi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tahir Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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