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        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi

        BARTIN'da bahçede çalışırken çapa makinesine kaptırdığı parmağı kopan Tahir Demirci (64), hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:00
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        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi
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        BARTIN’da bahçede çalışırken çapa makinesine kaptırdığı parmağı kopan Tahir Demirci (64), hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.Tabanözü köyünde bahçede toprağı işleyen Tahir Demirci, dalgınlık sonucu sol elinin bir parmağını çapa makinesine kaptırdı. Parmağın koptuğunu gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, burada ilk müdahalesi yapılan Demirci’nin Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Demirci için Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı Demirci’yi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tahir Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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