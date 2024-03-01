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        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırlamıyorum

        BARTIN'da geçen yıl mayıs ayında oğlu işteyken gelinin yanına gelen Aykut Yaldız'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Recep Karakuş (58), üst kattan gelen sesler üzerine gelininin evine çıktığını söyleyerek, "Bıçağı da yanıma alarak, üst kata çıktım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:20
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        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırlamıyorum
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        BARTIN'da geçen yıl mayıs ayında oğlu işteyken gelinin yanına gelen Aykut Yaldız’ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Recep Karakuş (58), üst kattan gelen sesler üzerine gelininin evine çıktığını söyleyerek, “Bıçağı da yanıma alarak, üst kata çıktım. O sırada karanlıktı, şahsı görmedim. Biraz boğuştuk. Sonra bıçağı sapladığımı bile hatırlamıyorum. Şok halindeydim. Kendimi korumak için yaptım, pişmanım” dedi.Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta merkeze bağlı Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf Aykut Yaldız, eşi işte olduğu sırada M.K.'nin (31) evine gitti. M.K.'nin alt katta oturan kayınpederi Recep Karakuş da gelen sesler üzerine yukarı çıktı. Burada Karakuş ile Yaldız arasında arbede yaşandı. Karakuş, Yaldız'ı göğsünden 3 kez bıçakladı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaldız, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Recep Karakuş ve gelini M.K çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayın ardından 1 ay cezaevinde kalan M.K., avukatının itirazı sonrası salıverildi. Geçen kasım ayında da hakkında takipsizlik kararı verildi.RECEP KARAKUŞ İLK KEZ HAKİM KARŞINA ÇIKTI‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Recep Karakuş, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Recep Karakuş’un yanı sıra tanık gelin M.K., avukatlar ve öldürülen esnaf Aykut Yaldız’ın babası Hamit Yaldız katıldı. ‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM’Mahkeme başkanının “Olay nasıl oldu?” sorusuna sanık Recep Karakuş, “Gece üst kattan sesler geldiğini duydum. Bıçağı yanıma alarak üst kata çıktım. O sırada karanlıktı, şahsı görmedim. Biraz boğuştuk. Sonra bıçağı sapladığımı bile hatırlamıyorum. Şok halindeydim. Kendimi korumak için yaptım, pişmanım” dedi. Karakuş’un avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında olayın gerçekleştiğini söyleyerek, beraatını talep etti.‘OĞLUMA TUZAK KURULDU’Olayda hayatını kaybeden Aykut Yaldız’ın babası Hamit Yaldız ise “Oğluma tuzak kuruldu. Bilerek eve çağrıldı, bu şekilde öldürüldü, benim oğlum kötü bir şey yapacak bir insan değildir” dedi. ‘ÇOK ISRAR ETTİ, EVE GELDİ’Tutuklandıktan bir ay sonra salıverilen M.K. ise duruşmada tanık olarak dinlendi. O gece yaşananları anlatan M.K., “O sırada ben alt kattaydım. Boğuşma anını görmedim. Şahısla birkaç kez sosyal medya hesaplarından görüştük. O gece çok ısrar etti eve geldi. Aramızda hiçbir temas olmadı” diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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