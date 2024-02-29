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        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa, 'akıl sağlığı yerinde' raporu

        BARTIN'dauyuyan babası Esat Köse'yi (44) öldürüp, annesi Gülden Köse'yi (42) yaralayan Egemen Köse'nin (19) akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporu reddeden Köse, "Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi" dedi. Olay, 6 Mart 2023'te Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Egemen Köse, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile uyuyan babası emekli madenci Esat Köse'yi öldürdü, annesi Gülden Köse'yi de yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Egemen Köse hakkında 'üst soyu öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Egemen Köse SEGBİS aracılığıyla katıldı, anne Köse ile taraf avukatları da salonunda hazır bulundu.'8 AY SONRA ÇIKAN RAPORU KABUL ETMİYORUM'Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen akıl sağlığı raporu okundu. Raporda sanık Köse'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz hakkı verilen Egemen Köse, "Olaydan 8 ay sonra çıkan bir raporu kabul etmiyorum. Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi. İntihar aşamasına gelmiştim. Olaydan sonra ailemin ve arkadaşlarım desteği ile ruhsal halim düzeldi. Hatta üniversite sınavlarına bile hazırlanıyorum. Olay anında beni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettiler. Ama tam detaylı inceleme olmadı. Eğer o zaman detaylı inceleme yapılsaydı; rapor da bu şekilde çıkmazdı. O zaman psikolojim çok bozuktu; ama şimdi iyiyim" dedi.'OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'Duruşmada dinlenen anne Gülden Köse ise "Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlumun bizimle hiçbir problemi yoktu. Oğlumun bizimle hiç kavgası olmadı. Oğlumun alkol, uyuşturucu gibi bir durumu da yoktu. O gece, her şey uyurken oldu. Benim çocuğum anne ve babasına zarar verecek bir çocuk değildir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:45
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        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa, 'akıl sağlığı yerinde' raporu
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        BARTIN'dauyuyan babası Esat Köse'yi (44) öldürüp, annesi Gülden Köse'yi (42) yaralayan Egemen Köse'nin (19) akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporu reddeden Köse, "Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi" dedi. Olay, 6 Mart 2023'te Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Egemen Köse, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile uyuyan babası emekli madenci Esat Köse'yi öldürdü, annesi Gülden Köse'yi de yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Egemen Köse hakkında 'üst soyu öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Egemen Köse SEGBİS aracılığıyla katıldı, anne Köse ile taraf avukatları da salonunda hazır bulundu.'8 AY SONRA ÇIKAN RAPORU KABUL ETMİYORUM'Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen akıl sağlığı raporu okundu. Raporda sanık Köse'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz hakkı verilen Egemen Köse, "Olaydan 8 ay sonra çıkan bir raporu kabul etmiyorum. Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi. İntihar aşamasına gelmiştim. Olaydan sonra ailemin ve arkadaşlarım desteği ile ruhsal halim düzeldi. Hatta üniversite sınavlarına bile hazırlanıyorum. Olay anında beni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettiler. Ama tam detaylı inceleme olmadı. Eğer o zaman detaylı inceleme yapılsaydı; rapor da bu şekilde çıkmazdı. O zaman psikolojim çok bozuktu; ama şimdi iyiyim" dedi.'OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'Duruşmada dinlenen anne Gülden Köse ise "Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlumun bizimle hiçbir problemi yoktu. Oğlumun bizimle hiç kavgası olmadı. Oğlumun alkol, uyuşturucu gibi bir durumu da yoktu. O gece, her şey uyurken oldu. Benim çocuğum anne ve babasına zarar verecek bir çocuk değildir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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