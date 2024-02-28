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        Bartın Üniversitesi standı, Kocaeli'deki kariyer fuarında ilgi gördü

        Bartın Üniversitesi (BARÜ), Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) açtığı stantla öğrencileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:26
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        Bartın Üniversitesi standı, Kocaeli'deki kariyer fuarında ilgi gördü
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ), Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) açtığı stantla öğrencileri bilgilendirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla 26-27 Şubat'ta düzenlenen fuara, 15 üniversiteyle birlikte paydaş olarak katılım sağlandı.

        Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla üniversite öğrencilerini ve mezunlarını buluşturup gençlere istihdam fırsatı, firmalara ise nitelikli iş gücü imkanı sunan fuarda BARÜ standı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

        BARÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ziyaretçilere staj, istihdam olanakları ve kariyer danışmanlığı konusunda bilgiler verildi. BARÜ'de yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, ulusal ve uluslararası başarılar, bölgesel kalkınma odaklı projeler ve sosyal-kültürel imkanlar başta olmak üzere birçok konuda tanıtım yapıldı.

        Stantta ayrıca BARÜ öğrencilerinin kurduğu ENAPTECH Havacılık şirketinde geliştirilen teknolojiler ziyaretçilerle paylaşıldı.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile farklı kurum ve kuruluşlardan yöneticiler de standı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gençlere istihdam sağlaması ve ülkenin öncü firmalarıyla çeşitli iş birliklerinde bulunulmasına imkan sağlayan fuarların önemli olduğunu vurguladı.

        BARÜ ailesi olarak gençleri eğitim hayatlarının ardından profesyonel hayata geçişlerini desteklemek için bu tür fuarlara katkı sunduklarını belirten Uzun, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, valiler, rektörler ile tüm paydaş kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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