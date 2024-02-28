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        Haberler Dünya Hapishanede ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu - Haberler

        Hapishanede ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu

        47 yaşındaki Rus muhalif Navalny'in cezaevindeki ölümünün yankıları sürerken, cenaze töreninin detayları belli oldu. Navalny'in Basın Sözcüsü Yarmysh, cenaze töreninin 1 Mart günü Moskova'da gerçekleşeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:42
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        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
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        16 Şubat'ta bulunduğu cezaevinde hayatında kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu.

        Navalny'in Basın Sözcüsü Kira Yarmysh, cenaze töreninin 1 Mart Cuma günü yerel saatle 14.00'da Moskova'nın Maryino bölgesinde bir kilisede gerçekleşeceğini bildirdi.

        47 yaşında ölen Rus muhalifin daha sonra Borisovskoye mezarlığına gömüleceği açıklandı.

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        CENAZESİ 8 GÜN SONRA TESLİM EDİLMİŞTİ

        Rus muhalif Navalny'in cenazesi, annesi Lyudmila Navalnaya'ya 24 Şubat günü teslim edildi. Navalny'in sözcüsü Kira Yarmysh, yetkililerin 'ailenin istediği ve hak ettiği şekilde' bir cenaze töreni düzenlenmesine izin verip vermeyeceğini bilmediğini söylemişti.

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        Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyindeki bir hapishanede tutulan Rus muhalif Navalny, 16 Şubat günü ölü bulunmuştu. Navalny'in ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken yetkililer, ölüm nedenini ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklamıştı.

        NAVALNY'İN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

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        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Aleksey Navalny
        #rusya

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