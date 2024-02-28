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        Bartın'da tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı

        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlamasına yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:35
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        Bartın'da tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
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        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlamasına yönelik toplantı düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hizmet binasındaki salonda yapılan toplantıda konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, son zamanlarda dünyada jeopolitik gerilim, ekonomik dalgalanma, afet, küresel iklim değişikliği, su kısıtlılığı, nüfus artışı ve kentleşmelerin yaşandığına dikkati çekti.

        Bu faktörlerin gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların en uygun kullanımını sağlayacak etkin planlama sürecini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bakanlık olarak ülkede gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını sağlayacak, üreticilerin gelir düzeyini artıracak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda 5488 Sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretimin planlanması, Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimi bir daha ortaya konulmuştur.

        Planlama doğrultusunda bir ürünün ne zaman, nerede, nasıl, ne için, ne kadar üretim planlaması ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır."

        Yılmaz, belirlenen yol haritasının etkin şekilde yürütülmesiyle yapılacak çalışmaların 50 yıllık sürece ışık tutacağını sözlerine ekledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de kentte tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınması için gerekli tüm planlama tedbirlerinin alındığını bildirdi.

        Plan çerçevesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri alanında çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Önder, emek veren, katkı sunan kurum ve kuruluşlar ile birim personellerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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