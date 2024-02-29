Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da sis etkili oldu

        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesi standı, Kocaeli'deki kariyer fuarında ilgi gördü
        Bartın Üniversitesi standı, Kocaeli'deki kariyer fuarında ilgi gördü
        Ölen babasının hatırasını yaşatmak için köydeki samanlığı müzeye çevirdi
        Ölen babasının hatırasını yaşatmak için köydeki samanlığı müzeye çevirdi
        Bartın'da tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
        Bartın'da tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
        Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' yorumu: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilm...
        Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' yorumu: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilm...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediyesinin proje tanıtım toplantısında konuşt...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediyesinin proje tanıtım toplantısında konuşt...
        Bakan Tunç, Bartın'da seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:
        Bakan Tunç, Bartın'da seçim irtibat bürosu açılışında konuştu: