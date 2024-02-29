Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
Mersin'de otobüste yer verme tartışması, baba ve oğulun yaşlı çifti darbetmesi ile sonuçlanmış, dehşete düşüren anlar otobüsün kamerasına yansımıştı. Dün baba tutuklanmış, 17 yaşındaki oğlu serbest bırakılmıştı, bugün oğulun da tutuklandığı haberi geldi. Öte yandan okul müdürü olduğu ortaya çıkan İ.T. açığa alındı
Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
DARP ANI KAMERAYA YANSIDI
Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te belediye otobüsünde tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71), babası İ.T. ile darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.O.T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Fotoğraf: İHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.T. tutuklandı.
Fotoğraf: İHA
NE OLMUŞTU?
Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. ve eşi H.P'yi darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklanmış, oğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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