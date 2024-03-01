8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
Kocaeli'de evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi 21 yaşındaki Yaren Y'yi baygın buldu. Genç kadın ve bebeği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi Yaren Y'yi (21) baygın buldu.
Fotoğraf: AA
Furkan Y'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaren Y'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.