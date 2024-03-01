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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

        Kocaeli'de evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi 21 yaşındaki Yaren Y'yi baygın buldu. Genç kadın ve bebeği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 01:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 01:06
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        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi Yaren Y'yi (21) baygın buldu.

        Fotoğraf: AA

        Furkan Y'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaren Y'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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